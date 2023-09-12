В Астрахани автомобиль влетел в мужчину на остановке общественного транспорта. Наезд на пешехода попал на камеры наблюдения, кадры публикует телеканал "360".

Авто влетело в пенсионера на остановке в Астрахани, а скорая проехала мимо. Видео © Телеканал "360"

На кадрах видно, как седан тёмного цвета съехал с проезжей части на тротуар и снёс остановочный комплекс, задев ничего не подозревающего пешехода и прокатив его на капоте несколько метров. При этом сразу после ДТП мимо проехали машина скорой помощи и ещё один автомобиль. На видео они не остановились, однако неизвестно, что было за кадром на самом деле.

При этом местные жители в соцсетях пишут, что это была частная скорая, а направлялась она в сторону больницы. Поэтому не исключено, что внутри уже находился пациент, которому была необходима срочная госпитализация.

По данным a24.press, всё произошло накануне днём на Якобинской улице. В результате аварии пострадал 66-летний мужчина, его пришлось госпитализировать с разными травмами. При этом за рулём авто находилась 20-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Теперь по данному факту проводится проверка.