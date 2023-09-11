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11 сентября, 07:53

В ДТП на трассе М4 "Дон" на Кубани пострадали 12 человек, в том числе трое детей

На Кубани 12 человек пострадали в ДТП с пассажирской "газелью" и грузовиком

<p>Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_23/3703" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvd_23</a></p>

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Обложка © t.me / mvd_23

На Кубани в ночь на 11 сентября произошло ДТП с участием грузовика и пассажирской "газели". В результате аварии пострадали 12 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Фото © t.me / mvd_23

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Фото © t.me / mvd_23

По его данным, столкновение произошло на трассе М4 "Дон" в Динском районе. Среди пострадавших есть дети.

"Столкнулись пассажирская "газель", в которой находилось 12 человек, и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Фото © t.me / mvd_23

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Фото © t.me / mvd_23

Двум пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Остальные граждане госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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В ДТП с туристическим автобусом в Греции погиб россиянин

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате аварии на трассе Талги – Буйнакск в Дагестане. Известно, что столкнулись автомобиль ВАЗ-112 и микроавтобус Honda.

Иван Косицын
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