В ДТП на трассе М4 "Дон" на Кубани пострадали 12 человек, в том числе трое детей
На Кубани 12 человек пострадали в ДТП с пассажирской "газелью" и грузовиком
Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Обложка © t.me / mvd_23
На Кубани в ночь на 11 сентября произошло ДТП с участием грузовика и пассажирской "газели". В результате аварии пострадали 12 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
По его данным, столкновение произошло на трассе М4 "Дон" в Динском районе. Среди пострадавших есть дети.
"Столкнулись пассажирская "газель", в которой находилось 12 человек, и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.
Двум пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Остальные граждане госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате аварии на трассе Талги – Буйнакск в Дагестане. Известно, что столкнулись автомобиль ВАЗ-112 и микроавтобус Honda.