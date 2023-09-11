В ДТП на трассе М4 "Дон" на Кубани пострадали 12 человек, в том числе трое детей

На Кубани в ночь на 11 сентября произошло ДТП с участием грузовика и пассажирской "газели". В результате аварии пострадали 12 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Фото © t.me / mvd_23

По его данным, столкновение произошло на трассе М4 "Дон" в Динском районе. Среди пострадавших есть дети.

"Столкнулись пассажирская "газель", в которой находилось 12 человек, и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

Авария на трассе М4 "Дон" на Кубани. Фото © t.me / mvd_23

Двум пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Остальные граждане госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.