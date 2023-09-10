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10 сентября, 12:03

В ДТП с туристическим автобусом в Греции погиб россиянин

AFP: В ДТП с автобусом в Греции погибли четыре человека, в том числе россиянин

<p>Последствия аварии с участием автобуса в Греции. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/thestival/status/1700811507280597488/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thestival</a></p>

Последствия аварии с участием автобуса в Греции. Обложка © X / thestival

В Греции произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса и легковушки. В результате аварии погибли минимум четыре человека, в том числе россиянин. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

ДТП случилось на трассе у города Килкис на севере страны. По информации правоохранителей, автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили лёгкие травмы и были доставлены в больницы.

"Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвёртый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм. Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин", — отмечает агентство.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Причины и обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняются.

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Ранее сообщалось, что минимум девять человек пострадали в результате аварии на трассе Талги – Буйнакск в Дагестане. По данным МВД, столкнулись автомобиль ВАЗ-112 и микроавтобус Honda.

Иван Косицын
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