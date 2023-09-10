В ДТП с туристическим автобусом в Греции погиб россиянин

В Греции произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса и легковушки. В результате аварии погибли минимум четыре человека, в том числе россиянин. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

ДТП случилось на трассе у города Килкис на севере страны. По информации правоохранителей, автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили лёгкие травмы и были доставлены в больницы.

"Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвёртый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм. Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин", — отмечает агентство.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Причины и обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняются.