В Турции грузовик протаранил толпу молящихся, есть погибшие

На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло смертельное ДТП с участием грузовика, в результате которого погибли четыре человека, ещё 25 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Кадры с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Видео © Twitter / negolsupertv

По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа тормозов у большегруза, следовавшего по трассе Кахраманмараш – Андирин. Сначала он протаранил стоящие перед ним автомобили, а затем врезался в толпу, которая принимала участие в похоронной молитве. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, виновник аварии задержан.





