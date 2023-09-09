В Турции грузовик протаранил толпу молящихся, есть погибшие
В Турции грузовик с отказавшими тормозами снёс толпу молящихся, погибли четверо
На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло смертельное ДТП с участием грузовика, в результате которого погибли четыре человека, ещё 25 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
Кадры с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Видео © Twitter / negolsupertv
По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа тормозов у большегруза, следовавшего по трассе Кахраманмараш – Андирин. Сначала он протаранил стоящие перед ним автомобили, а затем врезался в толпу, которая принимала участие в похоронной молитве. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, виновник аварии задержан.
Ранее Лайф сообщал, что шесть человек погибли и ещё более 40 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Смертельная авария произошла в городе Денизли. Виновником, предположительно, стал водитель грузовика, который вылетел на встречку и протаранил автобус с пассажирами.
Twitter / memlekettenblgi