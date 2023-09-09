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9 сентября, 11:26

В Турции грузовик протаранил толпу молящихся, есть погибшие

В Турции грузовик с отказавшими тормозами снёс толпу молящихся, погибли четверо

На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло смертельное ДТП с участием грузовика, в результате которого погибли четыре человека, ещё 25 пострадали. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Кадры с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Видео © Twitter / negolsupertv

По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа тормозов у большегруза, следовавшего по трассе Кахраманмараш – Андирин. Сначала он протаранил стоящие перед ним автомобили, а затем врезался в толпу, которая принимала участие в похоронной молитве. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, виновник аварии задержан.

  • Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / memlekettenblgi
    Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / memlekettenblgi
  • Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / cumhuriyetgzt
    Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / cumhuriyetgzt
  • Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / ntv
    Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / ntv

Фото с места ДТП в Турции, где грузовик с отказавшими тормозами влетел в толпу молящихся. Фото © Twitter / memlekettenblgi

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11 человек погибли и почти 100 пострадали в двух ДТП в турецком городе за день

11 человек погибли и почти 100 пострадали в двух ДТП в турецком городе за день

Ранее Лайф сообщал, что шесть человек погибли и ещё более 40 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Смертельная авария произошла в городе Денизли. Виновником, предположительно, стал водитель грузовика, который вылетел на встречку и протаранил автобус с пассажирами.

Обложка ©

Twitter / memlekettenblgi

Наталья Исакова
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