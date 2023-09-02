Шесть человек погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Шесть человек погибли, ещё 43 получили различные травмы в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Авария произошла в городе Денизли. Виновником, предположительно, стал водитель грузовика, который вылетел на встречку и протаранил автобус с пассажирами. После столкновения оба транспортных средства опрокинулись в кювет. Сейчас экстренные службы выясняют, что стало причиной смертельного ДТП.

Как пишет РИА "Новости", по предварительным данным, россиян среди пассажиров автобуса не было.