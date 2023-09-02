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2 сентября, 04:59

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге

<p>Автобус, врезавшийся в столб в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd_66/3052" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Свердловской области</a></p>

Автобус, врезавшийся в столб в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб, пострадало 11 человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Авария произошла утром 2 сентября на перекрёстке улиц Омской и Сулимова. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, на месте происшествия работает несколько нарядов.

Семь человек погибли в ДТП с участием поезда и микроавтобуса в Чили

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А ранее двое детей 10 и 11 лет разбились насмерть в страшной аварии на "танцующем" мосту под Волгоградом. По информации правоохранителей, женщина – водитель автомобиля "Рено" не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник.

Лариса Сафронова
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