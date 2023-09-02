Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге
Автобус, врезавшийся в столб в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области
В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб, пострадало 11 человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Авария произошла утром 2 сентября на перекрёстке улиц Омской и Сулимова. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, на месте происшествия работает несколько нарядов.
А ранее двое детей 10 и 11 лет разбились насмерть в страшной аварии на "танцующем" мосту под Волгоградом. По информации правоохранителей, женщина – водитель автомобиля "Рено" не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник.