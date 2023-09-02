Семь человек погибли в ДТП с участием поезда и микроавтобуса в Чили
Последствия столкновения поезда с микроавтобусом в Чили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biobiochile
Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и поезда произошло в центральной части Чили 2 сентября. В результате трагедии несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, сообщило местное радио BiobioChile.
По предварительным данным, водитель колёсного транспортного средства пытался проскочить через железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал. После столкновения с поездом автобус с 14 пассажирами откинуло на обочину. Выжившие в аварии получили серьёзные увечья и были госпитализированы. Сам же шофёр с незначительными травмами был задержан на месте аварии для проведения расследования. Впрочем, позже виновника ДТП отпустили, так как ему была назначена срочная операция.
Последствия столкновения поезда с микроавтобусом в Чили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / biobiochile
Жёсткая авария произошла в конце августа в Саратове. Там автобус столкнулся с гружёной фурой. В результате ДТП один пассажир погиб на месте, ещё десять пострадали.