Семь человек погибли в ДТП с участием поезда и микроавтобуса в Чили

Смертельное ДТП с участием микроавтобуса и поезда произошло в центральной части Чили 2 сентября. В результате трагедии несовместимые с жизнью травмы получили семь человек, сообщило местное радио BiobioChile.

По предварительным данным, водитель колёсного транспортного средства пытался проскочить через железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал. После столкновения с поездом автобус с 14 пассажирами откинуло на обочину. Выжившие в аварии получили серьёзные увечья и были госпитализированы. Сам же шофёр с незначительными травмами был задержан на месте аварии для проведения расследования. Впрочем, позже виновника ДТП отпустили, так как ему была назначена срочная операция.