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31 августа, 03:13

При столкновении фуры и пассажирского автобуса в Саратове погиб один человек

Один человек погиб, 10 пострадали в результате ДТП с фурой и автобусом в Саратове

<p>Кадры с места происшествия в Саратове, где при столкновении фуры и автобуса погиб один человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/u_yurin/1722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин</a></p>

Кадры с места происшествия в Саратове, где при столкновении фуры и автобуса погиб один человек. Обложка © t.me / Юрий Юрин

Один человек погиб, десять пострадали при столкновении пассажирского автобуса и фуры Mercedes-Benz в Саратове. О происшествии рассказал в телеграм-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"По предварительным данным, в 1:43 (0:43 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе, вблизи поворота на село Пудовкино, произошло столкновение пассажирского автобуса Москва — Махачкала и фуры Mercedes. В результате ДТП из автобуса один человек погиб и десять пострадали", — написал чиновник.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили факт произошедшей аварии и рассказали, что в результате ДТП погибла 52-летняя женщина — пассажир автобуса. По данным стражей правопорядка, три человека, включая семилетнего мальчика, доставлены в больницу.

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Ранее Лайф писал, что на Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. В результате в тяжёлом состоянии госпитализировали семилетнего мальчика.

Андрей Соловьёв
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