При столкновении фуры и пассажирского автобуса в Саратове погиб один человек
Один человек погиб, 10 пострадали в результате ДТП с фурой и автобусом в Саратове
Кадры с места происшествия в Саратове, где при столкновении фуры и автобуса погиб один человек. Обложка © t.me / Юрий Юрин
Один человек погиб, десять пострадали при столкновении пассажирского автобуса и фуры Mercedes-Benz в Саратове. О происшествии рассказал в телеграм-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
"По предварительным данным, в 1:43 (0:43 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе, вблизи поворота на село Пудовкино, произошло столкновение пассажирского автобуса Москва — Махачкала и фуры Mercedes. В результате ДТП из автобуса один человек погиб и десять пострадали", — написал чиновник.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили факт произошедшей аварии и рассказали, что в результате ДТП погибла 52-летняя женщина — пассажир автобуса. По данным стражей правопорядка, три человека, включая семилетнего мальчика, доставлены в больницу.
Ранее Лайф писал, что на Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. В результате в тяжёлом состоянии госпитализировали семилетнего мальчика.