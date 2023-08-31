При столкновении фуры и пассажирского автобуса в Саратове погиб один человек

Один человек погиб, десять пострадали при столкновении пассажирского автобуса и фуры Mercedes-Benz в Саратове. О происшествии рассказал в телеграм-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"По предварительным данным, в 1:43 (0:43 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе, вблизи поворота на село Пудовкино, произошло столкновение пассажирского автобуса Москва — Махачкала и фуры Mercedes. В результате ДТП из автобуса один человек погиб и десять пострадали", — написал чиновник.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили факт произошедшей аварии и рассказали, что в результате ДТП погибла 52-летняя женщина — пассажир автобуса. По данным стражей правопорядка, три человека, включая семилетнего мальчика, доставлены в больницу.