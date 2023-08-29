Восемь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Свердловской области

На трассе в Свердловской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе подросток, сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

В ведомстве уточнили, что авария с двумя авто произошла на 55-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган, на перекрёстке ФАД и выезда от деревни Черноусово.

"Пострадали восемь человек, все мужчины, один из них подросток", — указано в сообщении Минздрава.

Всего были доставлены в больницы шесть человек, двое отказались от госпитализации. Четверым пострадавшим, в том числе подростку, оказывается медпомощь в травматологическом отделении центральной городской больницы Каменска-Уральского. Ещё два человека находятся в реанимации больницы № 36 в Екатеринбурге, их состояние тяжёлое.

При этом в УГИБДД по Свердловской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" при проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с "опелем", имеющим преимущественное право проезда.