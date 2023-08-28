На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП на встречке

В Краснодарском крае участковый выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем. Один человек погиб, ещё четыре пострадали, сообщается в телеграм-канале краевой прокуратуры.

Авария произошла в субботу, 26 августа, на участке дороги между станицей Голубицкая и посёлком Пересыпь Темрюкского района. По данным ведомства, пьяный участковый полиции, находясь за рулём личного автомобиля "Лада-Приора", выехал на сторону встречного движения, где столкнулся с легковушкой "Лада-Ларгус" под управлением 68-летнего мужчины.

"В результате ДТП в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет), получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. Водитель "ларгуса" от госпитализации отказался", — говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле Прокуратуры Темрюкского района.