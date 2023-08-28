В массовой аварии под Владимиром пострадало более 10 человек
Под Владимиром произошло массовое ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"
В Собининском районе Владимирской области произошла авария. Сегодня на 2-м километре автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. Об этом сообщили в МВД.
Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Лада" 1967 г.р., двигаясь в сторону автодороги М-7 "Волга", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался в сторону города Собинки", — говорится в сообщении в телеграм-канале "МВД Медиа"
После удара автобус въехал в автомобиль "Чери", а "Лада" столкнулась с "нивой". В результате медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам автобуса. Водитель "Лады" попал в больницу, его пассажир пострадал легче.
Ранее девять туристов пострадали в ДТП на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха Гудаутского района Абхазии. Большая часть пострадавших туристов — россияне.