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28 августа, 12:04

В массовой аварии под Владимиром пострадало более 10 человек

Под Владимиром произошло массовое ДТП с участием автобуса

<p>Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"</p>

Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"

В Собининском районе Владимирской области произошла авария. Сегодня на 2-м километре автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. Об этом сообщили в МВД.

Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"

Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Лада" 1967 г.р., двигаясь в сторону автодороги М-7 "Волга", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался в сторону города Собинки", — говорится в сообщении в телеграм-канале "МВД Медиа"

После удара автобус въехал в автомобиль "Чери", а "Лада" столкнулась с "нивой". В результате медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам автобуса. Водитель "Лады" попал в больницу, его пассажир пострадал легче.

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадало 26 человек

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадало 26 человек

Ранее девять туристов пострадали в ДТП на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха Гудаутского района Абхазии. Большая часть пострадавших туристов — россияне.

Андрей Григорьев
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