В массовой аварии под Владимиром пострадало более 10 человек

В Собининском районе Владимирской области произошла авария. Сегодня на 2-м километре автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус. Об этом сообщили в МВД.

Последствия ДТП с участием автобуса во Владимирской области. Фото © "МВД Медиа"

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Лада" 1967 г.р., двигаясь в сторону автодороги М-7 "Волга", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался в сторону города Собинки", — говорится в сообщении в телеграм-канале "МВД Медиа"

После удара автобус въехал в автомобиль "Чери", а "Лада" столкнулась с "нивой". В результате медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам автобуса. Водитель "Лады" попал в больницу, его пассажир пострадал легче.