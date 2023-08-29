Столкнувшаяся с фурой машина вылетела на тротуар и наехала на маму с ребёнком в Москве
Мать с ребёнком пострадали из-за вылетевшей на тротуар машины после ДТП в Москве
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.
В Москве отброшенная на тротуар машина сбила двух человек. Видео © LIFE
"Грузовой автомобиль "Рено" совершил столкновение с автомобилем "Хёндай-Портер", который от удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы", — говорится в сообщении.
В результате в тяжёлом состоянии госпитализировали семилетнего мальчика. Предварительно, водитель грузовика пытался развернуться на том участке дороги, где это делать запрещено. Правоохранители теперь устанавливают обстоятельства случившегося, а прокуратура контролирует ход проверки.
Ранее восемь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Свердловской области. Среди потерпевших есть и подросток. Шесть человек после аварии госпитализированы, двое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
LIFE