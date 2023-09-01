Двое детей 10 и 11 лет погибли в результате столкновения легковушки Renault с отбойником на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе под Волгоградом, который называют "танцующим". О трагедии сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. Согласно выводам правоохранителей, авария произошла из-за того, что женщина-водитель не справилась с управлением.

Двое детей разбились насмерть в страшной аварии на "танцующем" мосту под Волгоградом. Видео © ГУ МВД России по Волгоградской области

"На мосту через реку Волгу в Среднеахтубинском районе водитель автомобиля "Рено" не справилась с управлением и совершила наезд на отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет", — рассказали в управлении. На месте страшного ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.