Водитель "Тойоты" устроил ДТП на встречке и чуть не убил пятерых детей под Иркутском

В Иркутской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Фото © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

По данным ведомства, всё случилось в ночь на 31 августа в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. 34-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Harrier.

"В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Кроме того, пострадали четверо взрослых, им оказали разовую медицинскую помощь. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.