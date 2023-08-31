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31 августа, 06:12

Водитель "Тойоты" устроил ДТП на встречке и чуть не убил пятерых детей под Иркутском

В Иркутской области пятеро детей и четверо взрослых пострадали в ДТП

<p>Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-159937769_2351" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Иркутской области</a></p>

Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

В Иркутской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Фото © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Фото © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

По данным ведомства, всё случилось в ночь на 31 августа в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. 34-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Harrier.

"В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Кроме того, пострадали четверо взрослых, им оказали разовую медицинскую помощь. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

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Николь Вербер
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