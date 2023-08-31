Водитель "Тойоты" устроил ДТП на встречке и чуть не убил пятерых детей под Иркутском
В Иркутской области пятеро детей и четверо взрослых пострадали в ДТП
Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области
В Иркутской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Последствия ДТП в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. Фото © VK / Госавтоинспекция Иркутской области
По данным ведомства, всё случилось в ночь на 31 августа в районе посёлка Видим Нижнеилимского района. 34-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Harrier.
"В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Кроме того, пострадали четверо взрослых, им оказали разовую медицинскую помощь. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
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