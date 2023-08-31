Четыре человека погибли в страшной аварии в Хабаровском крае

Смертельная авария произошла ранним утром 31 августа в Нанайском районе Хабаровского края. Как сообщает региональная прокуратура, два автомобиля столкнулись на автодороге Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

ДТП в Нанайском районе Хабаровского края. Видео © t.me / Прокуратура Хабаровского края

В ведомстве рассказали, что в семь часов утра в районе населённого пункта Дада "Субару-Форестер" столкнулась с "Тойотой-Приус". Судя по опубликованным кадрам, после ДТП японский кроссовер загорелся и выгорел полностью.

"В результате аварии погибло четыре человека, трое из них находились в автомобиле "Субару-Форестер", один – в "Тойота-Приус". Ещё один пассажир автомобиля "Тойота-Приус" госпитализирован", — говорится в сообщении.

В настоящее время стражи правопорядка выясняют обстоятельства и причины произошедшего.