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31 августа, 00:33

Четыре человека погибли в страшной аварии в Хабаровском крае

Страшная авария в Нанайском районе Хабаровского края унесла жизни четырёх человек

<p>ДТП в Нанайском районе Хабаровского края. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/proc_phk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Хабаровского края</a></p>

ДТП в Нанайском районе Хабаровского края. Обложка © t.me / Прокуратура Хабаровского края

Смертельная авария произошла ранним утром 31 августа в Нанайском районе Хабаровского края. Как сообщает региональная прокуратура, два автомобиля столкнулись на автодороге Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

ДТП в Нанайском районе Хабаровского края. Видео © t.me / Прокуратура Хабаровского края

В ведомстве рассказали, что в семь часов утра в районе населённого пункта Дада "Субару-Форестер" столкнулась с "Тойотой-Приус". Судя по опубликованным кадрам, после ДТП японский кроссовер загорелся и выгорел полностью.

"В результате аварии погибло четыре человека, трое из них находились в автомобиле "Субару-Форестер", один – в "Тойота-Приус". Ещё один пассажир автомобиля "Тойота-Приус" госпитализирован", — говорится в сообщении.

В настоящее время стражи правопорядка выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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Андрей Соловьёв
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