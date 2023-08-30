"Слава богу, услышала русскую речь": Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на Бали

Блогерша Айза-Лилуна Ай, также известная как бывшая жена рэпера Гуфа, сбила человека на байке на острое Бали. Подробностями ДТП она сама поделилась в запрещённой соцсети Instagram*.

Айза-Лилуна Ай рассказала, как устроила ДТП на Бали. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aizalovesam

Инцидент произошёл, когда Айза ехала забирать детей из школы. Участок дороги в какой-то момент оказался настолько узким, что блогерше пришлось сдавать назад, чтобы пропустить встречное авто. Тут-то и произошёл наезд.

"И тут я слышу жёсткий хруст и понимаю, что всё: я наехала на человека. Выхожу из машины, слышу русскую речь, мат-перемат, и думаю: "Слава богу!" — поделилась блогерша.

Пострадавший россиянин тоже удивился, что за рулём оказалась соотечественница. Травмы сочли несерьёзными, и парень, со слов Айзы, даже отказался от компенсации. Теперь они поддерживают общение. Блогерша поделилась с подписчиками, что угодивший под её колеса путешественник "суперсимпатичный и очень добрый".

А ранее Айза рассказала о "самом страшном ужасе", который с ней произошёл, и многие по привычке подумали на её бывшего мужа Гуфа. Но на удивление в этот раз рэпер сам стал жертвой... или даже героем. Оказалось, что на блогершу в Таиланде напал неадекват с ружьём, но всё разрешилось благополучно.