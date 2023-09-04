Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 08:20

11 человек погибли и почти 100 пострадали в двух ДТП в турецком городе за день

Hürriyet: В Турции в Денизли 11 человек погибли и 95 пострадали в двух ДТП

<p>ДТП с автобусом в турецком городе Денизли. Обложка © <a href="https://www.ahaber.com.tr/yasam/2023/09/02/denizlide-bariyerleri-asan-tir-yolcu-otobusune-carpti-cok-sayida-olu-ve-yarali-var?paging=5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A Haber</a></p>

ДТП с автобусом в турецком городе Денизли. Обложка © A Haber

В Турции в городе Денизли с интервалом 16 часов произошли два крупных ДТП, в которых 16 человек погибли и 95 пострадали. Об этом сообщает издание Hürriyet.

"В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла ещё одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом", — говорится в публикации.

Жертвами второго ДТП стали четыре члена одной семьи. Кроме того, 53 человека пострадали.

В турецкой Аланье трое россиян пострадали в результате ДТП

В турецкой Аланье трое россиян пострадали в результате ДТП

Напомним, ранее Лайф сообщал о первом ДТП. Изначально было известно о шестерых погибших. По предварительным данным, россиян среди пассажиров автобуса не было.

Никита Никонов
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров