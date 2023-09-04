11 человек погибли и почти 100 пострадали в двух ДТП в турецком городе за день

В Турции в городе Денизли с интервалом 16 часов произошли два крупных ДТП, в которых 16 человек погибли и 95 пострадали. Об этом сообщает издание Hürriyet.

"В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла ещё одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом", — говорится в публикации.

Жертвами второго ДТП стали четыре члена одной семьи. Кроме того, 53 человека пострадали.