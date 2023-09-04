В турецкой Аланье трое россиян пострадали в результате ДТП
Генконсульство: В ДТП в Турции пострадали трое россиян
В минувшее воскресенье в турецкой провинции Аланья произошла авария, в результате которой пострадали трое российских граждан. Об этом сообщили РИА "Новости" в Генеральном консульстве РФ в Анталье.
По данным дипмиссии, ДТП было зафиксировано около четырёх часов дня в районе города Аланья.
"По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Дипломаты также рассказали журналистам, что Генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с местными властями.
Ранее Лайф писал, что шесть человек погибли, ещё 43 получили различные травмы в ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Авария произошла в городе Денизли. Виновником, предположительно, стал водитель грузовика, который вылетел на встречку и протаранил автобус с пассажирами.
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