В турецкой Аланье трое россиян пострадали в результате ДТП

В минувшее воскресенье в турецкой провинции Аланья произошла авария, в результате которой пострадали трое российских граждан. Об этом сообщили РИА "Новости" в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

По данным дипмиссии, ДТП было зафиксировано около четырёх часов дня в районе города Аланья.

"По предварительным данным, пострадали трое российских граждан. Все они доставлены в местные медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Дипломаты также рассказали журналистам, что Генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с местными властями.