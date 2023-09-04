Режиссёр "Готики" и "Багровых рек" Кассовиц серьёзно пострадал в ДТП с мотоциклом
BFMTV: Французский режиссёр и актёр Матьё Кассовиц попал в аварию на мотоцикле
Режиссёр и актёр Матьё Кассовиц. Обложка © ТАСС / Philippe Farjon / Zuma
Французский актёр и кинорежиссёр Матьё Кассовиц попал в ДТП на мотоцикле. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение пострадавшего, он получил серьёзные травмы.
"Французский актёр и кинорежиссёр получил очень серьёзные травмы в воскресенье после того, как его мотоцикл попал в аварию", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, авария произошла на участке автотрассы, расположенном во французской коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия. В префектуре Эссона сообщили, что состояние 56-летнего актёра, которого доставили в госпиталь в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр, "вызывает обеспокоенность".
Россиянам Кассовиц прежде всего известен по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино — возлюбленного главной героини. Также он известен по работам над популярными картинами "Багровые реки", "Вавилон нашей эры", "Готика", а также "Ненависть".
Ранее американский актёр Шонн Уильям Скотт заявил о том, что он получил за роль в культовой комедии "Американский пирог" всего восемь тысяч долларов. Хотя сам фильм собрал в мировом прокате 235 миллионов долларов.