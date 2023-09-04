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4 сентября, 00:44

Режиссёр "Готики" и "Багровых рек" Кассовиц серьёзно пострадал в ДТП с мотоциклом

BFMTV: Французский режиссёр и актёр Матьё Кассовиц попал в аварию на мотоцикле

<p>Режиссёр и актёр Матьё Кассовиц. Обложка © ТАСС / Philippe Farjon / Zuma </p>

Режиссёр и актёр Матьё Кассовиц. Обложка © ТАСС / Philippe Farjon / Zuma

Французский актёр и кинорежиссёр Матьё Кассовиц попал в ДТП на мотоцикле. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение пострадавшего, он получил серьёзные травмы.

"Французский актёр и кинорежиссёр получил очень серьёзные травмы в воскресенье после того, как его мотоцикл попал в аварию", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, авария произошла на участке автотрассы, расположенном во французской коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия. В префектуре Эссона сообщили, что состояние 56-летнего актёра, которого доставили в госпиталь в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр, "вызывает обеспокоенность".

Россиянам Кассовиц прежде всего известен по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино — возлюбленного главной героини. Также он известен по работам над популярными картинами "Багровые реки", "Вавилон нашей эры", "Готика", а также "Ненависть".

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Андрей Соловьёв
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