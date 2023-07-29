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29 июля, 12:09

Актёр из культовой комедии "Американский пирог" пожаловался на мизерный гонорар

Шонн Уильям Скотт получил за роль в "Американском пироге" всего $8 тысяч

<p>Шонн Уильям Скотт. Фото © ТАСС / AP / John Salangsang</p>

Шонн Уильям Скотт. Фото © ТАСС / AP / John Salangsang

Американский актёр Шонн Уильям Скотт заявил о том, что он получил за роль в культовой комедии "Американский пирог" всего восемь тысяч долларов. Хотя сам фильм собрал в мировом прокате 235 миллионов долларов. Об этом пишет Deadline.

Актёр признался, что изначально считал свой гонорар за участие в фильме хорошим, но позже понял, что это не так. На вырученные деньги он купил подержанный Ford Thunderbird примерно за шесть тысяч долларов.

"Я не знаю, что случилось с остальными двумя тысячами долларов, потому что мне пришлось работать в зоопарке Лос-Анджелеса, чтобы выжить. В общем, сперва мне мой гонорар показался хорошим, но потом деньги быстро кончились, и я понял, что недополучил своё", — сказал он.

Впрочем, актёр отыгрался за это в 2012 году, когда на экраны вышел сиквел "Американский пирог. Все в сборе". За него Шонн Уильям Скотт получил уже куда больше — пять миллионов долларов.

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Илья Суриков
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