Актёр из культовой комедии "Американский пирог" пожаловался на мизерный гонорар

Американский актёр Шонн Уильям Скотт заявил о том, что он получил за роль в культовой комедии "Американский пирог" всего восемь тысяч долларов. Хотя сам фильм собрал в мировом прокате 235 миллионов долларов. Об этом пишет Deadline.

Актёр признался, что изначально считал свой гонорар за участие в фильме хорошим, но позже понял, что это не так. На вырученные деньги он купил подержанный Ford Thunderbird примерно за шесть тысяч долларов.

"Я не знаю, что случилось с остальными двумя тысячами долларов, потому что мне пришлось работать в зоопарке Лос-Анджелеса, чтобы выжить. В общем, сперва мне мой гонорар показался хорошим, но потом деньги быстро кончились, и я понял, что недополучил своё", — сказал он.

Впрочем, актёр отыгрался за это в 2012 году, когда на экраны вышел сиквел "Американский пирог. Все в сборе". За него Шонн Уильям Скотт получил уже куда больше — пять миллионов долларов.