Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Дагестане, есть пострадавшие
МВД: В Дагестане девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и ВАЗом
Минимум девять человек пострадали в результате аварии на трассе Талги – Буйнакск в Дагестане. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.
ДТП на трассе в Дагестане. Видео © Telegram / "Криминальная хроника МВД Дагестана"
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадало девять человек... Личности пострадавших, причины и обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.
По данным МВД, в 9:12 поступило сообщение об аварии с участием машины ВАЗ-112 и микроавтобуса Honda. Информация о погибших не предоставляется.
Ранее в Тюменской области водитель Infiniti погиб, вылетев из опрокинувшейся машины. По данным регионального управления ГИБДД, россиянин перед ДТП ехал очень быстро и, вероятно, не был пристёгнут.
Telegram / "Криминальная хроника МВД Дагестана"