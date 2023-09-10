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10 сентября, 10:29

Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Дагестане, есть пострадавшие

МВД: В Дагестане девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и ВАЗом

Минимум девять человек пострадали в результате аварии на трассе Талги – Буйнакск в Дагестане. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

ДТП на трассе в Дагестане. Видео © Telegram / "Криминальная хроника МВД Дагестана"

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадало девять человек... Личности пострадавших, причины и обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в 9:12 поступило сообщение об аварии с участием машины ВАЗ-112 и микроавтобуса Honda. Информация о погибших не предоставляется.

Четыре человека погибли при въезде машины в многоэтажку в Иванове

Четыре человека погибли при въезде машины в многоэтажку в Иванове

Ранее в Тюменской области водитель Infiniti погиб, вылетев из опрокинувшейся машины. По данным регионального управления ГИБДД, россиянин перед ДТП ехал очень быстро и, вероятно, не был пристёгнут.

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Telegram / "Криминальная хроника МВД Дагестана"

Светлана Оперук
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