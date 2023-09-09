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9 сентября, 20:42

Четыре человека погибли при въезде машины в многоэтажку в Иванове

МЧС: В Иванове при въезде машины в жилой дом погибло четыре человека

Автомобиль врезался в многоэтажку на улице Куконковых в Иванове, в результате ДТП погибло четыре человека. Об этом сообщили в региональном аварийно-спасательном главке.

ДТП в Иванове, которое унесло жизни четырёх человек. Видео © t.me / Моё Иваново

"Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал, доставлен в областную клиническую больницу", — заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ивановской области.

Очевидцы, опубликовавшие видеозапись последствий ДТП, рассказывают, что автомобиль Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов на улицу Куконковых, после чего, потеряв управление, на большой скорости врезался в пятиэтажный дом. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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Обложка ©

t.me / Моё Иваново

Андрей Соловьёв
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