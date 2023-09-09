Четыре человека погибли при въезде машины в многоэтажку в Иванове
МЧС: В Иванове при въезде машины в жилой дом погибло четыре человека
Автомобиль врезался в многоэтажку на улице Куконковых в Иванове, в результате ДТП погибло четыре человека. Об этом сообщили в региональном аварийно-спасательном главке.
ДТП в Иванове, которое унесло жизни четырёх человек. Видео © t.me / Моё Иваново
"Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал, доставлен в областную клиническую больницу", — заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ивановской области.
Очевидцы, опубликовавшие видеозапись последствий ДТП, рассказывают, что автомобиль Chery Tiggo выезжал с улицы Меланжистов на улицу Куконковых, после чего, потеряв управление, на большой скорости врезался в пятиэтажный дом. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Ранее Лайф писал, что в Симферополе скончался один из потерпевших в аварии, которую устроил член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков. ДТП произошло вчера около полуночи. Чиновник не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей.
t.me / Моё Иваново