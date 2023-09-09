Четыре человека погибли при въезде машины в многоэтажку в Иванове

Автомобиль врезался в многоэтажку на улице Куконковых в Иванове, в результате ДТП погибло четыре человека. Об этом сообщили в региональном аварийно-спасательном главке.

ДТП в Иванове, которое унесло жизни четырёх человек. Видео © t.me / Моё Иваново

"Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал, доставлен в областную клиническую больницу", — заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ивановской области.