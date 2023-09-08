В Туве уволили двух чиновников из-за страшного ДТП, в котором погибла большая семья

В Туве уволили министра лесного хозяйства и природопользования Темира Сарыг-Хаа и руководителя Авиалесоохраны Алаша Куулара из-за смертельного ДТП в Улуг-Хемском районе, которое устроил их пьяный сотрудник. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг.

По его данным, один из автомобилей, который попал в аварию, принадлежал подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ "Авиалесоохрана". Водитель служебной машины на момент ДТП был сильно пьян, причём предельный уровень алкоголя в крови был превышен почти в пять раз.

"Принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении", — говорится в телеграм-канале главы республики.

Он рассказал, что в аварии погибла целая семья из Дзун-Хемчика. В авто находились мать, работавшая учительницей, отец-рабочий, старший сын – студент, а также бабушка и тётя. Дома ещё остался младший сын, с ним теперь работают психологи.

"Дети в один момент стали сиротами. Социальный блок вместе с администрацией Дзун-Хемчика начали оказывать помощь по организации похорон, оформлению документов, выделению финансов", — добавил Ховалыг.