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8 сентября, 06:53

В Туве уволили двух чиновников из-за страшного ДТП, в котором погибла большая семья

В Туве отстранили глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП

<p>Место ДТП на 925-м километре трассы Р257 "Енисей" в Туве, где погибло пять человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/khovalyg_live" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Ховалыг</a> </p>

Место ДТП на 925-м километре трассы Р257 "Енисей" в Туве, где погибло пять человек. Обложка © t.me / Владислав Ховалыг

В Туве уволили министра лесного хозяйства и природопользования Темира Сарыг-Хаа и руководителя Авиалесоохраны Алаша Куулара из-за смертельного ДТП в Улуг-Хемском районе, которое устроил их пьяный сотрудник. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг.

По его данным, один из автомобилей, который попал в аварию, принадлежал подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ "Авиалесоохрана". Водитель служебной машины на момент ДТП был сильно пьян, причём предельный уровень алкоголя в крови был превышен почти в пять раз.

"Принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении", — говорится в телеграм-канале главы республики.

Он рассказал, что в аварии погибла целая семья из Дзун-Хемчика. В авто находились мать, работавшая учительницей, отец-рабочий, старший сын – студент, а также бабушка и тётя. Дома ещё остался младший сын, с ним теперь работают психологи.

"Дети в один момент стали сиротами. Социальный блок вместе с администрацией Дзун-Хемчика начали оказывать помощь по организации похорон, оформлению документов, выделению финансов", — добавил Ховалыг.

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Как уже рассказывал Лайф, на тувинской трассе произошла смертельная авария. В результате столкновения автомашины ГАЗ и "хонды" на 925-м километре трассы Р257 "Енисей" погибло пять человек. Ещё двое пострадали и были госпитализированы.

Николь Вербер
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