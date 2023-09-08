Москвич не удержал 600 "лошадок" Ferrari и сделал спорткар внедорожником
SHOT: Спорткар Ferrari влетел в дерево в центре Москвы, трое пострадали
Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве. Обложка © t.me / SHOT
ДТП с участием спорткара Ferrari Portofino произошло в центре Москвы. Водитель дорогого автомобиля не совладал с мощностью итальянского скакуна и потерял управление. В результате иномарка вылетела на тротуар, сообщил SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что от столкновения с деревом на Садовой-Кудринской улице машина получила серьёзные механические повреждения. В момент ДТП в салоне спорткара находились три человека. Все они отделались ушибами и испугом. Помощь пострадавшим медики оказали на месте аварии.
Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT
А в августе в центре российской столицы сгорел ещё один спорткар. Автомобиль марки Lamborghini был полностью уничтожен в результате пожара в Хилковом переулке. К счастью, водитель и пассажир болида не пострадали.