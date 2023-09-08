Москвич не удержал 600 "лошадок" Ferrari и сделал спорткар внедорожником

ДТП с участием спорткара Ferrari Portofino произошло в центре Москвы. Водитель дорогого автомобиля не совладал с мощностью итальянского скакуна и потерял управление. В результате иномарка вылетела на тротуар, сообщил SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что от столкновения с деревом на Садовой-Кудринской улице машина получила серьёзные механические повреждения. В момент ДТП в салоне спорткара находились три человека. Все они отделались ушибами и испугом. Помощь пострадавшим медики оказали на месте аварии.

Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT