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7 сентября, 21:58

Москвич не удержал 600 "лошадок" Ferrari и сделал спорткар внедорожником

SHOT: Спорткар Ferrari влетел в дерево в центре Москвы, трое пострадали

<p>Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56649" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве. Обложка © t.me / SHOT

ДТП с участием спорткара Ferrari Portofino произошло в центре Москвы. Водитель дорогого автомобиля не совладал с мощностью итальянского скакуна и потерял управление. В результате иномарка вылетела на тротуар, сообщил SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что от столкновения с деревом на Садовой-Кудринской улице машина получила серьёзные механические повреждения. В момент ДТП в салоне спорткара находились три человека. Все они отделались ушибами и испугом. Помощь пострадавшим медики оказали на месте аварии.

Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

А в августе в центре российской столицы сгорел ещё один спорткар. Автомобиль марки Lamborghini был полностью уничтожен в результате пожара в Хилковом переулке. К счастью, водитель и пассажир болида не пострадали.

Илья Пушкарев
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