Пять человек погибло на тувинской трассе
В Туве на автодороге Р-257 "Енисей" в результате ДТП погибло пять человек
В Улуг-Хемском районе Тувы на 925-м километре трассы Р-257 "Енисей" в результате ДТП погибло пять человек. Об этом сообщает республиканское МВД.
"Столкнулись автомашины ГАЗ и "Хонда". В результате мы потеряли пять человек. Ещё двое получили травмы. С глубокой ночи на месте происшествия работают все оперативные службы для оказания первой помощи и установления всех обстоятельств", — уточнил в телеграм-канале тувинский глава Владислав Ховалыг.
Он выразил соболезнования близким погибших и сообщил, что празднование 100-летия района и 135-летия его административного центра — города Шагонара, — которое должно было состояться сегодня, в связи с трагедией перенесено на следующую неделю.
А 7 сентября в Ленинградской области произошло смертельное ДТП: КамАЗ влетел в группу юных велосипедистов и сопровождавшую их машину. В результате аварии погибло два человека. Лайф публиковал полный список пострадавших, среди которых девять ребят 2008 и 2009 года рождения. Водитель грузовика уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренер юных велосипедисток не получал разрешения на заезд.