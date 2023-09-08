Пять человек погибло на тувинской трассе

В Улуг-Хемском районе Тувы на 925-м километре трассы Р-257 "Енисей" в результате ДТП погибло пять человек. Об этом сообщает республиканское МВД.

"Столкнулись автомашины ГАЗ и "Хонда". В результате мы потеряли пять человек. Ещё двое получили травмы. С глубокой ночи на месте происшествия работают все оперативные службы для оказания первой помощи и установления всех обстоятельств", — уточнил в телеграм-канале тувинский глава Владислав Ховалыг.