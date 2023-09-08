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8 сентября, 03:52

Пять человек погибло на тувинской трассе

В Туве на автодороге Р-257 "Енисей" в результате ДТП погибло пять человек

В Улуг-Хемском районе Тувы на 925-м километре трассы Р-257 "Енисей" в результате ДТП погибло пять человек. Об этом сообщает республиканское МВД.

"Столкнулись автомашины ГАЗ и "Хонда". В результате мы потеряли пять человек. Ещё двое получили травмы. С глубокой ночи на месте происшествия работают все оперативные службы для оказания первой помощи и установления всех обстоятельств", — уточнил в телеграм-канале тувинский глава Владислав Ховалыг.

Он выразил соболезнования близким погибших и сообщил, что празднование 100-летия района и 135-летия его административного центра — города Шагонара, — которое должно было состояться сегодня, в связи с трагедией перенесено на следующую неделю.

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А 7 сентября в Ленинградской области произошло смертельное ДТП: КамАЗ влетел в группу юных велосипедистов и сопровождавшую их машину. В результате аварии погибло два человека. Лайф публиковал полный список пострадавших, среди которых девять ребят 2008 и 2009 года рождения. Водитель грузовика уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренер юных велосипедисток не получал разрешения на заезд.

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VK / МВД по Республике Тыва

Лариса Сафронова
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