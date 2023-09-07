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7 сентября, 09:37

Опубликован список подростков-велосипедистов, попавших в смертельное ДТП в Ленобласти

SHOT публикует список подростков-велосипедистов, попавших в ДТП в Ленобласти

<p>Тренер Юрий Воробейников и велосипедистки. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56622" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Тренер Юрий Воробейников и велосипедистки. Обложка © SHOT

SHOT публикует список несовершеннолетних велосипедистов, в автомобиль сопровождения которых на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области въехал КамАЗ. По данным телеграм-канала, в легковушке находился тренер женского отделения велосипедного спорта ГБОУ школы-интерната Петербурга Юрий Воробейников.

  1. Верижникова У., 2009 г.р.
  2. Голыбина И., 2009 г.р.
  3. Петрушина Я., 2009 г.р.
  4. Груздева К., 2008 г.р.
  5. Камельянова Э., 2008 г.р.
  6. Минашкина Т., 2008 г.р.
  7. Черкасова С., 2009 г.р.
  8. Пашкевич К., 2008 г.р.
  9. Суханова Б., 2009 г.р.
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Напомним, сегодня в районе 11 часов утра на 59-м километре федеральной дороги А181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области КамАЗ въехал в автомобиль сопровождения группы велосипедистов. Погибло не менее двух человек.

Матвей Константинов
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