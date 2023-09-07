Опубликован список подростков-велосипедистов, попавших в смертельное ДТП в Ленобласти
SHOT публикует список подростков-велосипедистов, попавших в ДТП в Ленобласти
Тренер Юрий Воробейников и велосипедистки. Обложка © SHOT
SHOT публикует список несовершеннолетних велосипедистов, в автомобиль сопровождения которых на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области въехал КамАЗ. По данным телеграм-канала, в легковушке находился тренер женского отделения велосипедного спорта ГБОУ школы-интерната Петербурга Юрий Воробейников.
- Верижникова У., 2009 г.р.
- Голыбина И., 2009 г.р.
- Петрушина Я., 2009 г.р.
- Груздева К., 2008 г.р.
- Камельянова Э., 2008 г.р.
- Минашкина Т., 2008 г.р.
- Черкасова С., 2009 г.р.
- Пашкевич К., 2008 г.р.
- Суханова Б., 2009 г.р.
Напомним, сегодня в районе 11 часов утра на 59-м километре федеральной дороги А181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области КамАЗ въехал в автомобиль сопровождения группы велосипедистов. Погибло не менее двух человек.