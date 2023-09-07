КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти, есть погибшие
КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти. Обложка © t.me / ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
В Ленинградской области КамАЗ влетел в группу велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло не менее двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти. Видео © VK / Страница новостей
Как уточняет ФКУ Упрдор "Северо-Запад", всё произошло сегодня около одиннадцати утра по местному времени (совпадает с московским) на 59-м километре федеральной дороги А181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой) в Выборгском районе Ленинградской области.
"Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии <...> По предварительным данным, погибло не менее двух человек", — сообщили в полиции.
Информация о количестве пострадавших уточняется. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Заняты первая и третья полосы движения в сторону Выборга, проезд возможен по второй полосе.
Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП в Московской области. На 157-м километре автодороги "Каспий" в городском округе Серебряные Пруды произошло столкновение служебного авто сотрудников ГИБДД и грузовика, в результате чего погибли два правоохранителя.