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7 сентября, 09:15

КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти, есть погибшие

<p>КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sz_rosavtodor/36" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФКУ Упрдор "Северо-Запад"</a></p>

КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти. Обложка © t.me / ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области КамАЗ влетел в группу велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло не менее двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

КамАЗ въехал в велосипедистов на трассе в Ленобласти. Видео © VK / Страница новостей

Как уточняет ФКУ Упрдор "Северо-Запад", всё произошло сегодня около одиннадцати утра по местному времени (совпадает с московским) на 59-м километре федеральной дороги А181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой) в Выборгском районе Ленинградской области.

"Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии <...> По предварительным данным, погибло не менее двух человек", — сообщили в полиции.

Информация о количестве пострадавших уточняется. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Заняты первая и третья полосы движения в сторону Выборга, проезд возможен по второй полосе.

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Николь Вербер
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