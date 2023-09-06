В Подмосковье при столкновении авто с грузовиком погибли два сотрудника ГИБДД
Двое сотрудников ГИБДД погибли в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье
В Серебряных Прудах в Подмосковье автомобиль ГИБДД столкнулся с грузовиком. В результате аварии двое сотрудников Госавтоинспекции скончались, пишет пресс-служба подмосковной полиции.
"В результате ДТП в городском округе Серебряные Пруды погибли два сотрудника Госавтоинспекции. <…> 5 сентября примерно в 19:30 на 157-м километре автодороги "Каспий" произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли", — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что семьям погибших сотрудников — лейтенантов полиции — окажут всю необходимую помощь.
Ранее на 85-м километре автодороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград произошло столкновение трёх легковушек. В итоге погиб один человек.
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