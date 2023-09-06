В Подмосковье при столкновении авто с грузовиком погибли два сотрудника ГИБДД

В Серебряных Прудах в Подмосковье автомобиль ГИБДД столкнулся с грузовиком. В результате аварии двое сотрудников Госавтоинспекции скончались, пишет пресс-служба подмосковной полиции.

"В результате ДТП в городском округе Серебряные Пруды погибли два сотрудника Госавтоинспекции. <…> 5 сентября примерно в 19:30 на 157-м километре автодороги "Каспий" произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли", — уточнили в ведомстве.