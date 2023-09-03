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3 сентября, 08:34

Смертельная авария с тремя легковушками произошла под Самарой

ГУ МВД: Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

<p>Последствия ДТП в Новокуйбышевске. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/guvd63/660" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МВД Самарской области</a></p>

Последствия ДТП в Новокуйбышевске. Обложка © Telegram / ГУ МВД Самарской области

На 85-м километре автодороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград случилось столкновение трёх легковых машин. В результате аварии погиб один человек, сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, 2 августа в 22:45 (21:45 мск) ВАЗ 2109 выехал на встречку и столкнулся с машинами Mitsubishi Lancer и Renault Logan. В результате погиб водитель отечественного авто. В больницу доставили пассажирку и сидевшего за рулём Renault.

Шесть человек погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Шесть человек погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

Ранее Лайф писал, что на Урале два человека погибли, когда машина врезалась в дерево и загорелась. За рулём авто была взрослая пьяная женщина, она превысила допустимую скорость и, не справившись с управлением, слетела с дороги. Одной из жертв ДТП было 16 лет.

Светлана Оперук
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