Смертельная авария с тремя легковушками произошла под Самарой

На 85-м километре автодороги Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград случилось столкновение трёх легковых машин. В результате аварии погиб один человек, сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ведомства, 2 августа в 22:45 (21:45 мск) ВАЗ 2109 выехал на встречку и столкнулся с машинами Mitsubishi Lancer и Renault Logan. В результате погиб водитель отечественного авто. В больницу доставили пассажирку и сидевшего за рулём Renault.

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Ранее Лайф писал, что на Урале два человека погибли, когда машина врезалась в дерево и загорелась. За рулём авто была взрослая пьяная женщина, она превысила допустимую скорость и, не справившись с управлением, слетела с дороги. Одной из жертв ДТП было 16 лет.