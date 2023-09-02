Девушка и подросток сгорели заживо во вспыхнувшей после ДТП машине на Урале
На Урале два человека погибли, когда машина врезалась в дерево и загорелась
В Алапаевске два человека погибли в результате столкновения машины с деревом. Фото © t.me / ГИБДД Свердловской области
В Алапаевске Свердловской области автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого была нетрезвая женщина, врезался в дерево, в результате чего погибли два пассажира 18 и 16 лет. Об этом со ссылкой на ГИБДД региона сообщает Ura.ru.
Трагедия произошла рано утром, машина подъезжала к коллективному саду "Южный". Ею управляла 30-летняя пьяная женщина. Она превысила допустимую скорость и, не справившись с управлением, слетела с дороги. Легковушка врезалась в дерево и загорелась.
"Два пассажира иномарки, 18-летняя сестра водителя и её пасынок, 16-летний подросток, погибли на месте происшествия. Водитель с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу", — уточнили в ГИБДД, добавив, что погибшие не были пристёгнуты.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, женщину задержали и отправили в изолятор. Она несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД в этом году.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб, пострадало 11 человек. Предварительно, водитель не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу.