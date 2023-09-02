Девушка и подросток сгорели заживо во вспыхнувшей после ДТП машине на Урале

В Алапаевске Свердловской области автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого была нетрезвая женщина, врезался в дерево, в результате чего погибли два пассажира 18 и 16 лет. Об этом со ссылкой на ГИБДД региона сообщает Ura.ru.

Трагедия произошла рано утром, машина подъезжала к коллективному саду "Южный". Ею управляла 30-летняя пьяная женщина. Она превысила допустимую скорость и, не справившись с управлением, слетела с дороги. Легковушка врезалась в дерево и загорелась.

"Два пассажира иномарки, 18-летняя сестра водителя и её пасынок, 16-летний подросток, погибли на месте происшествия. Водитель с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу", — уточнили в ГИБДД, добавив, что погибшие не были пристёгнуты.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, женщину задержали и отправили в изолятор. Она несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД в этом году.