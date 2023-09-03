В Тюмени в ночной аварии пострадали 12 человек, в том числе шесть детей

В Тюмени произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП, которое случилось в ночь на 3 сентября, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"12 человек, в том числе шесть детей, сегодня ночью пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с ул. Авторемонтной", — уточнили в ведомстве.

Авария в Тюмени, в которой пострадали 12 человек. Фото © T.me / gibdd72

Там добавили, что столкнулись автомобили "Тойота" и "Опель". Предварительно, водитель первой иномарки не пропустил вторую машину, выезжая со второстепенной дороги. В "тойоте" ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми: девочки четырёх и 12 лет, семилетние двойняшки. Трое детей были пристёгнуты ремнями безопасности, а младший ребёнок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили лёгкие травмы.

При этом в "опеле" пострадали четверо взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Младший ребёнок перевозился в бустере, старший — с использованием ремня безопасности. По предварительным данным, никто из пострадавших не госпитализирован. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.