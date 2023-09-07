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7 сентября, 01:55

Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Южно-Курильском

Пассажирский автобус съехал в кювет на автодороге Южно-Курильск – Головнино. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили пять человек, сообщили в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

По предварительным данным, причиной ДТП послужил человеческий фактор. Водитель транспортного средства не справился с управлением и ПАЗ занесло. Проводится проверка.

"6 сентября 2023 года в 19:35, 43-летний водитель транспортного средства ПАЗ, двигаясь по автодороге Южно-Курильск – Головнино не справился с управлением, допустил занос с последующим съездом в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Схожий случай 27 августа произошёл в Хабаровском крае. Там 45-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и опрокинул грузовик на обочину. Жертвами инцидента стали пять рабочих местного предприятия.

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t.me / УГИБДД УМВД России по Сахалинской области

Илья Пушкарев
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