Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Южно-Курильском

Пассажирский автобус съехал в кювет на автодороге Южно-Курильск – Головнино. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили пять человек, сообщили в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

По предварительным данным, причиной ДТП послужил человеческий фактор. Водитель транспортного средства не справился с управлением и ПАЗ занесло. Проводится проверка.

"6 сентября 2023 года в 19:35, 43-летний водитель транспортного средства ПАЗ, двигаясь по автодороге Южно-Курильск – Головнино не справился с управлением, допустил занос с последующим съездом в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения", — сказано в сообщении.