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27 августа, 02:54

Авария с КамАЗом под Хабаровском унесла жизни пятерых человек

<p>Последствия ДТП с КамАЗом под Хабаровском. Обложка © <a href="https://27.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление МВД РФ по Хабаровскому краю</a></p>

Последствия ДТП с КамАЗом под Хабаровском. Обложка © Управление МВД РФ по Хабаровскому краю

Пять человек погибли в Хабаровском крае в результате ДТП с участием КамАЗа. 45-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил жёсткое опрокидывание на обочину, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Смертельная авария произошла 26 августа в Солнечном районе. По данным полиции, в КамАЗе находились пятеро рабочих одного из местных предприятий. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989, 1992 года рождения скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе.

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Похожий случай днём ранее произошёл в Якутии. Там вахтовый автобус на полной скорости слетел в кювет. Жертвой аварии стал один пассажир, ещё восемь человек отделались травмами.

Илья Пушкарев
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