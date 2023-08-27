Авария с КамАЗом под Хабаровском унесла жизни пятерых человек

Пять человек погибли в Хабаровском крае в результате ДТП с участием КамАЗа. 45-летний водитель грузовика не справился с управлением и допустил жёсткое опрокидывание на обочину, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Смертельная авария произошла 26 августа в Солнечном районе. По данным полиции, в КамАЗе находились пятеро рабочих одного из местных предприятий. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989, 1992 года рождения скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе.