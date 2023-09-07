Водитель фуры задержан после страшной гибели юных велосипедисток на тренировке в Ленобласти
Водитель грузовика задержан после ДТП с велосипедистами на трассе в Ленобласти
Место ДТП с велосипедистами на трассе "Скандинавия". Фото © ТАСС / Прокуратура Ленинградской области
Водитель грузовика, врезавшегося в машину сопровождения юных велосипедистов на трассе "Скандинавия", допрошен полицейскими и задержан. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Следователи ГУ МВД РФ по СПб и ЛО возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей). Водитель фуры допрошен и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД уточнили, что пострадали семь девочек-велосипедисток вместе с их тренером. Сейчас они госпитализированы с травмами. Две девушки погибли на месте.
Напомним, сегодня в Ленинградской области КамАЗ влетел в группу юных велосипедистов и сопровождавшую их машину, в результате чего погибло двое человек. Всё произошло сегодня около одиннадцати утра по местному времени (совпадает с московским) на 59-м километре федеральной дороги А181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой) в Выборгском районе. Чуть позже стал известен полный список пострадавших.