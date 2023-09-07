Водитель фуры задержан после страшной гибели юных велосипедисток на тренировке в Ленобласти

Водитель грузовика, врезавшегося в машину сопровождения юных велосипедистов на трассе "Скандинавия", допрошен полицейскими и задержан. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Следователи ГУ МВД РФ по СПб и ЛО возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей). Водитель фуры допрошен и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.