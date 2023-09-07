Тренер юных велосипедисток, попавших в ДТП в Ленобласти, не получал разрешение на заезд

Тренер Юрий Воробейков, сопровождавший юных велосипедисток на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, не получал разрешение на проведение заезда. Об этом телеканалу "360" рассказал президент Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслав Екимов.

Место ДТП с велосипедистами на трассе "Скандинавия". Обложка © t.me / Петербургская полиция

Несмотря на отсутствие разрешения, формально педагог мог выехать на дорогу и самостоятельно обеспечивать безопасность тренировочного процесса, уточнил Екимов, при этом сильно возмутился его действиями.

"Вот вы человек опытный или не опытный. Вы своего ребёнка поставите на дорогу на Минское шоссе в Москве тренироваться? Ну вот и всё. Здесь опыт не нужен, здесь просто нужна голова", — подчеркнул президент ФВСР.

По его словам, на "Скандинавии" зачастую ездят одиночные велосипедисты, подвергающие опасности как себя, так и водителей проезжающих мимо авто.

"Это просто люди, которые не думают головой. Вести туда официальную группу подготовки — это вообще ни в какие рамки не вписывается логики", — заключил Екимов.