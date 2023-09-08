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8 сентября, 17:15

Член ОП Крыма устроил серьёзное ДТП с тремя пострадавшими

Член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков устроил ДТП с тремя пострадавшими

Член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков устроил серьёзное ДТП в Симферополе. Об этом сообщил SHOT.

ДТП в Симферополе, случившееся по вине члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, всё произошло сегодня около полуночи. Чиновник не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей. Очевидцы утверждают, что от Щербакова сильно пахло спиртным. В ДТП пострадало три человека. Дочь одного рассказала, что её отец попал в реанимацию с разорванной селезёнкой и лёгкими, а также ушибом сердца. Он не приходит в себя, состояние ухудшается.

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Сегодня утром стало известно, что в Туве уволили министра лесного хозяйства и природопользования Темира Сарыг-Хаа и руководителя Авиалесоохраны Алаша Куулара из-за смертельного ДТП в Улуг-Хемском районе, которое устроил их пьяный сотрудник. Один из автомобилей, который попал в аварию, принадлежал подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ "Авиалесоохрана".

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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