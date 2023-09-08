Член ОП Крыма устроил серьёзное ДТП с тремя пострадавшими

По информации телеграм-канала, всё произошло сегодня около полуночи. Чиновник не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей. Очевидцы утверждают, что от Щербакова сильно пахло спиртным. В ДТП пострадало три человека. Дочь одного рассказала, что её отец попал в реанимацию с разорванной селезёнкой и лёгкими, а также ушибом сердца. Он не приходит в себя, состояние ухудшается.