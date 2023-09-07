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7 сентября, 17:21

Видеорегистратор снял смертельный наезд на колонну юных велосипедисток в Ленобласти

Опубликовано видео момента ДТП с велосипедистками и фурой в Ленобласти

<p>Всё, что осталось от машины сопровождения велосипедисток после ДТП в Ленинградской области. Обложка © <a href="https://t.me/prok_lenobl/2464" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Прокуратура Ленинградской области</p>

Всё, что осталось от машины сопровождения велосипедисток после ДТП в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

"Mash на Мойке" публикует запись с видеорегистратора, на которой отчётливо виден момент столкновения КамАЗа с легковушкой и колонной юных велосипедисток на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области.

Опубликовано видео ДТП с велосипедистками и фурой в Ленинградской области. Видео © "Mash на Мойке"

Судя по ним, поворачивая, грузовик внезапно сместился вправо, после чего буквально смял машину сопровождения с тренером Юрием Воробейниковым и самих спортсменок. Сразу после страшного ДТП водитель фуры устремился к пострадавшим.

Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Южно-Курильском

Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Южно-Курильском

Напомним, сегодня в Выборгском районе Ленинградской области КамАЗ влетел в группу юных велосипедисток и их машину сопровождения. Погибли два человека. Лайф публиковал полный список спортсменок, находившихся в колонне. Водитель грузовика уже задержан, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что тренер не получал разрешения на проведение заезда.

Матвей Константинов
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