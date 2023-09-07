Видеорегистратор снял смертельный наезд на колонну юных велосипедисток в Ленобласти
Опубликовано видео момента ДТП с велосипедистками и фурой в Ленобласти
Всё, что осталось от машины сопровождения велосипедисток после ДТП в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области
"Mash на Мойке" публикует запись с видеорегистратора, на которой отчётливо виден момент столкновения КамАЗа с легковушкой и колонной юных велосипедисток на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области.
Опубликовано видео ДТП с велосипедистками и фурой в Ленинградской области. Видео © "Mash на Мойке"
Судя по ним, поворачивая, грузовик внезапно сместился вправо, после чего буквально смял машину сопровождения с тренером Юрием Воробейниковым и самих спортсменок. Сразу после страшного ДТП водитель фуры устремился к пострадавшим.
Напомним, сегодня в Выборгском районе Ленинградской области КамАЗ влетел в группу юных велосипедисток и их машину сопровождения. Погибли два человека. Лайф публиковал полный список спортсменок, находившихся в колонне. Водитель грузовика уже задержан, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что тренер не получал разрешения на проведение заезда.