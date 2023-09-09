Скончался мужчина, пострадавший в аварии с пьяным членом ОП Крыма

В Симферополе скончался один из потерпевших в аварии, которую устроил член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

После ДТП мужчину доставили в реанимацию с переломами рёбер, разрывом селезёнки и лёгких. Врачи всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но не смогли его спасти. Теперь дочь погибшего намерена подать заявление в полицию на Щербакова. Сам член ОП на связь с семьёй погибшего не выходит.