Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 11:05

Скончался мужчина, пострадавший в аварии с пьяным членом ОП Крыма

SHOT: Один из пострадавших в ДТП с членом ОП Крыма Щербаковым погиб в больнице

В Симферополе скончался один из потерпевших в аварии, которую устроил член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ДТП в Симферополе, случившееся по вине члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Видео © T.me / SHOT

После ДТП мужчину доставили в реанимацию с переломами рёбер, разрывом селезёнки и лёгких. Врачи всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но не смогли его спасти. Теперь дочь погибшего намерена подать заявление в полицию на Щербакова. Сам член ОП на связь с семьёй погибшего не выходит.

В разбившемся в центре Москвы Ferrari находились известная блогерша-миллионница и её муж

В разбившемся в центре Москвы Ferrari находились известная блогерша-миллионница и её муж

Напомним, стало известно, что член Общественной палаты Крыма Олег Щербаков устроил серьёзное ДТП в Симферополе. Всего в аварии пострадало три человека. По словам очевидцев, от Щербакова сильно пахло спиртным.

Обложка ©

T.me / SHOT

Светлана Оперук
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров