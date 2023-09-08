В разбившемся в центре Москвы Ferrari находились известная блогерша-миллионница и её муж
SHOT: Разбившийся в Москве Ferrari принадлежит семье блогерши Марины Подлесных
Марина Подлесных и её муж Дмитрий. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marishapodlesnykh
Разбившийся накануне в центре Москвы Ferrari Portofino принадлежит известной паре — блогерше Марине Подлесных и её супругу Дмитрию. По данным SHOT, именно он был за рулём спорткара, а Марина — на пассажирском сиденье.
В разбившемся в центре Москвы Ferrari сидела блогерша Марина Подлесных. Видео © SHOT
Стоимость такой модели может достигать 50 миллионов рублей. К слову, чета достаточно известна. Марина ведёт блог, зарабатывает на книгах и организации конкурсов красоты, а у её аккаунта в одной из социальных сетей порядка миллиона подписчиков. Дмитрий — предприниматель, занимается производством мебели, строительством и оптовой торговлей.
Напомним, ДТП с участием Ferrari Portofino произошло в центре Москвы накануне. Спорткар столкнулся с деревом на Садовой-Кудринской улице и получил серьёзные повреждения. Пострадали три человека, все они отделались ушибами.