В разбившемся в центре Москвы Ferrari находились известная блогерша-миллионница и её муж

Разбившийся накануне в центре Москвы Ferrari Portofino принадлежит известной паре — блогерше Марине Подлесных и её супругу Дмитрию. По данным SHOT, именно он был за рулём спорткара, а Марина — на пассажирском сиденье.

В разбившемся в центре Москвы Ferrari сидела блогерша Марина Подлесных. Видео © SHOT

Стоимость такой модели может достигать 50 миллионов рублей. К слову, чета достаточно известна. Марина ведёт блог, зарабатывает на книгах и организации конкурсов красоты, а у её аккаунта в одной из социальных сетей порядка миллиона подписчиков. Дмитрий — предприниматель, занимается производством мебели, строительством и оптовой торговлей.