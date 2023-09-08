Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 13:22

В разбившемся в центре Москвы Ferrari находились известная блогерша-миллионница и её муж

SHOT: Разбившийся в Москве Ferrari принадлежит семье блогерши Марины Подлесных

<p>Марина Подлесных и её муж Дмитрий. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marishapodlesnykh</p>

Марина Подлесных и её муж Дмитрий. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marishapodlesnykh

Разбившийся накануне в центре Москвы Ferrari Portofino принадлежит известной паре — блогерше Марине Подлесных и её супругу Дмитрию. По данным SHOT, именно он был за рулём спорткара, а Марина — на пассажирском сиденье.

В разбившемся в центре Москвы Ferrari сидела блогерша Марина Подлесных. Видео © SHOT

Стоимость такой модели может достигать 50 миллионов рублей. К слову, чета достаточно известна. Марина ведёт блог, зарабатывает на книгах и организации конкурсов красоты, а у её аккаунта в одной из социальных сетей порядка миллиона подписчиков. Дмитрий — предприниматель, занимается производством мебели, строительством и оптовой торговлей.

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

Напомним, ДТП с участием Ferrari Portofino произошло в центре Москвы накануне. Спорткар столкнулся с деревом на Садовой-Кудринской улице и получил серьёзные повреждения. Пострадали три человека, все они отделались ушибами.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров