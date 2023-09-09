"Выбросило из салона": Водитель "инфинити" погиб, вылетев в кювет под Тюменью

На трассе Тюмень – Екатеринбург на большой скорости скатился в кювет и опрокинулся внедорожник. Когда автомобиль переворачивался, водителя выбросило из салона, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Кадры с места смертельной аварии, где водитель внедорожника вылетел из салона. Видео © Telegram / ГИБДД по Тюменской области

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла на 314-м километре автомагистрали около 18:00 по местному времени. Что стало причиной ДТП, сейчас устанавливают правоохранители. На данный момент движение по трассе осуществляется по одной полосе. По словам очевидцев, погибший водитель перед опрокидыванием ехал очень быстро.

"В результате аварии из салона авто вылетел 48-летний водитель и погиб. Возможно, он не был пристёгнут", — говорится в сообщении ГИБДД.