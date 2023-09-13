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13 сентября, 05:16

В Омской области мать и трое детей утонули в перевернувшейся машине

В Большеуковском районе Омской области мать и трое детей захлебнулись в перевернувшемся автомобиле, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сообщение о страшной аварии поступило правоохранителям сегодня в 01:40.

"12 сентября около 12:00 часов водитель автомобиля ВАЗ-21093, женщина 1996 г.р., двигаясь по грунтовой автодороге в направлении деревни Поспелово, на расстоянии 4 км от автодороги Тюкалинск – Большие Уки не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет", — говорится в опубликованном сообщении.

Женщина и её трое детей — мальчики 2011 и 2016 года рождения, а также девочка 2023 года рождения — скончались на месте. Проводится проверка.

  • Автомобиль, в котором утонули мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"
    Автомобиль, в котором утонули мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"
  • Автомобиль, в котором утонули мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"
    Автомобиль, в котором утонули мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"

Автомобиль, в котором утонули мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"

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Место ДТП, в котором погибли мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"

Место ДТП, в котором погибли мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"

Член ОП Крыма устроил серьёзное ДТП с тремя пострадавшими

Член ОП Крыма устроил серьёзное ДТП с тремя пострадавшими

Лайф писал о массовом ДТП в Республике Марий-Эл, в котором погибли два человека и ещё четверо пострадали. Трагедия произошла на трассе на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, когда столкнулись пять автомобилей, среди которых фура.

Обложка ©

Telegram / "Омская полиция"

Матвей Константинов
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