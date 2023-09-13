В Омской области мать и трое детей утонули в перевернувшейся машине

В Большеуковском районе Омской области мать и трое детей захлебнулись в перевернувшемся автомобиле, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сообщение о страшной аварии поступило правоохранителям сегодня в 01:40.

"12 сентября около 12:00 часов водитель автомобиля ВАЗ-21093, женщина 1996 г.р., двигаясь по грунтовой автодороге в направлении деревни Поспелово, на расстоянии 4 км от автодороги Тюкалинск – Большие Уки не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет", — говорится в опубликованном сообщении.

Женщина и её трое детей — мальчики 2011 и 2016 года рождения, а также девочка 2023 года рождения — скончались на месте. Проводится проверка.





Место ДТП, в котором погибли мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"