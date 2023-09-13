В Омской области мать и трое детей утонули в перевернувшейся машине
В Большеуковском районе Омской области мать и трое детей захлебнулись в перевернувшемся автомобиле, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Сообщение о страшной аварии поступило правоохранителям сегодня в 01:40.
"12 сентября около 12:00 часов водитель автомобиля ВАЗ-21093, женщина 1996 г.р., двигаясь по грунтовой автодороге в направлении деревни Поспелово, на расстоянии 4 км от автодороги Тюкалинск – Большие Уки не справилась с управлением и допустила съезд с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения наполненный водой кювет", — говорится в опубликованном сообщении.
Женщина и её трое детей — мальчики 2011 и 2016 года рождения, а также девочка 2023 года рождения — скончались на месте. Проводится проверка.
Место ДТП, в котором погибли мать и трое детей в Омской области. Фото © Telegram / "Омская полиция"
Лайф писал о массовом ДТП в Республике Марий-Эл, в котором погибли два человека и ещё четверо пострадали. Трагедия произошла на трассе на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, когда столкнулись пять автомобилей, среди которых фура.
Telegram / "Омская полиция"