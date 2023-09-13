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12 сентября, 21:16

В Марий Эл произошло смертельное ДТП с внедорожниками и фурой

В Марий Эл массовое ДТП с пятью машинами унесло жизни двоих человек

<p>Пять автомобилей столкнулись на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd_rme/5757" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Марий Эл</a></p>

Пять автомобилей столкнулись на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл

Пять автомобилей, среди которых минимум два внедорожника и фура, попали в ДТП в Марий Эл 12 сентября. По данным региональной Госавтоинспекции, авария унесла жизни двоих человек, ещё четверо отделались травмами.

Трагедия произошла в около 19:00 на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали ДТП.

  • Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
  • Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
  • Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
  • Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл
    Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл

Последствия столкновения пяти автомобилей на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск. Фото © t.me / Госавтоинспекция Марий Эл

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"По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения", — заявили в ГИБДД.

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Илья Пушкарев
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