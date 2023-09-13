В Марий Эл произошло смертельное ДТП с внедорожниками и фурой

Пять автомобилей, среди которых минимум два внедорожника и фура, попали в ДТП в Марий Эл 12 сентября. По данным региональной Госавтоинспекции, авария унесла жизни двоих человек, ещё четверо отделались травмами.

Трагедия произошла в около 19:00 на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали ДТП.









"По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения", — заявили в ГИБДД.