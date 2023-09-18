Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 11:02

Раздавивший машину с детьми самолёт в Италии могла "сбить" стая птиц

la Stampa: Самолёт Frecce Tricolore мог упасть на авто в Италии из-за стаи птиц

<p>Место падения самолёта в Италии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FonteUfficiale/status/1703702904001990858/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FonteUfficiale</a></p>

Место падения самолёта в Италии. Фото © Twitter / FonteUfficiale

Следователи считают наиболее приоритетной причиной падения самолёта пилотажной группы Frecce Tricolore на проезжавшую машину в Италии попадание птиц в двигатели. Об этом пишет газета la Stampa со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто.

Также итальянская прокуратура внесла пилота в список подозреваемых. Он поздно катапультировался, когда борт находился низко над землёй. До этого он успел сообщить о неполадках в работе двигателей. Следствие выяснило, что в чате лётчиков обсуждался риск от птиц в этой местности. Министр обороны подтвердил, что данную версию следствие рассматривает как основную.

Два пилота погибли при столкновении самолётов на воздушной гонке в США

Два пилота погибли при столкновении самолётов на воздушной гонке в США

Напомним, 16 сентября в Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori, который выполнял под Турином тренировочный полёт перед аэрошоу. Борт Aermacchi MB-339-PAN рухнул на автомобиль. Пострадала семейная пара, их сын, а 5-летняя дочь погибла от ожогов. Пилот смог катапультироваться.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Италия
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров