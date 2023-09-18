Раздавивший машину с детьми самолёт в Италии могла "сбить" стая птиц

Следователи считают наиболее приоритетной причиной падения самолёта пилотажной группы Frecce Tricolore на проезжавшую машину в Италии попадание птиц в двигатели. Об этом пишет газета la Stampa со ссылкой на министра обороны страны Гуидо Крозетто.

Также итальянская прокуратура внесла пилота в список подозреваемых. Он поздно катапультировался, когда борт находился низко над землёй. До этого он успел сообщить о неполадках в работе двигателей. Следствие выяснило, что в чате лётчиков обсуждался риск от птиц в этой местности. Министр обороны подтвердил, что данную версию следствие рассматривает как основную.