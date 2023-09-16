5-летняя девочка погибла при крушении самолёта группы высшего пилотажа в Италии

В Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. Авиаинцидент произошёл во время тренировочного полёта неподалёку от Турина. Об этом сообщает газета La Stampa.

Самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился возле Турина, погибла пятилетняя девочка. Видео © La Stampa

По данным издания, борт Aermacchi MB-339-PAN рухнул на автомобиль, в результате чего погибла пятилетняя девочка. Её девятилетний брат госпитализирован с сильными ожогами. Также пострадали их родители. Пилот смог катапультироваться.

Этот полёт был тренировочным перед аэрошоу, которое намечено на воскресенье.