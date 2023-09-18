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18 сентября, 02:58

Два пилота погибли при столкновении самолётов на воздушной гонке в США

RARA: Два пилота погибли при столкновении самолётов на соревнованиях в США

<p>Кадры с места крушения самолётов на шоу в городе Рино в американском штате Невада. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/planesoflegend/status/1703549904033866156" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PLANES OF LEGEND</a></p>

Кадры с места крушения самолётов на шоу в городе Рино в американском штате Невада. Обложка © X / PLANES OF LEGEND

Два самолёта столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино, расположенном в американском штате Невада. Как сообщает Ассоциация воздушных гонок (RARA) на своей странице в социальной сети Х, оба пилота погибли.

"Ассоциация воздушных гонок Рино с прискорбием сообщает, что около 14:15 (00:15 мск) в воскресенье по завершении гонки при приземлении столкнулись два самолёта и уже подтверждено, что оба пилота погибли", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате происшествия никто из зрителей не пострадал. В настоящее время ассоциация проводит расследование совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации США.

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Ранее Лайф писал, что в Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. Авиаинцидент произошёл во время тренировочного полёта неподалёку от Турина.

Андрей Соловьёв
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