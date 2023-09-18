Два пилота погибли при столкновении самолётов на воздушной гонке в США
RARA: Два пилота погибли при столкновении самолётов на соревнованиях в США
Кадры с места крушения самолётов на шоу в городе Рино в американском штате Невада. Обложка © X / PLANES OF LEGEND
Два самолёта столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино, расположенном в американском штате Невада. Как сообщает Ассоциация воздушных гонок (RARA) на своей странице в социальной сети Х, оба пилота погибли.
"Ассоциация воздушных гонок Рино с прискорбием сообщает, что около 14:15 (00:15 мск) в воскресенье по завершении гонки при приземлении столкнулись два самолёта и уже подтверждено, что оба пилота погибли", — говорится в сообщении.
Также известно, что в результате происшествия никто из зрителей не пострадал. В настоящее время ассоциация проводит расследование совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации США.
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