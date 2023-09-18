Два пилота погибли при столкновении самолётов на воздушной гонке в США

Два самолёта столкнулись во время воздушной гонки на шоу в городе Рино, расположенном в американском штате Невада. Как сообщает Ассоциация воздушных гонок (RARA) на своей странице в социальной сети Х, оба пилота погибли.

"Ассоциация воздушных гонок Рино с прискорбием сообщает, что около 14:15 (00:15 мск) в воскресенье по завершении гонки при приземлении столкнулись два самолёта и уже подтверждено, что оба пилота погибли", — говорится в сообщении.

Также известно, что в результате происшествия никто из зрителей не пострадал. В настоящее время ассоциация проводит расследование совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте, местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации США.