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17 сентября, 00:00

При крушении самолёта на севере Бразилии погибли 14 человек

CNN Brasil: На севере Бразилии при крушении самолёта погибли 14 человек

<p>Последствия авиакрушения недалеко от аэропорта Барселуш. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/atul6622/status/1703192474544730192" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATUL AWASTHI</a></p>

Последствия авиакрушения недалеко от аэропорта Барселуш. Обложка © X / ATUL AWASTHI

На севере Бразилии в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки рухнул самолёт Embraer Bandeirante, в результате чего погибли 14 человек. Информацию о произошедшем сообщил телеканал CNN Brasil, сославшись на префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас.

Полиция прибыла на место крушения самолёта на севере Бразилии. Видео © X / @agentbowner

Всё произошло примерно в 14:00 по местному времени (в 21:00 по мск). В этот момент самолёт уже готовился сесть на аэродроме, который находится в 400 километрах от административного центра штата — города Манауса, но ситуацию осложнил начавшийся ливень. Предварительно, погодные условия могли стать причиной крушения.

В результате падения самолёта погибли 14 человек, находившихся на борту: 12 пассажиров и двое членов экипажа. Были ли в их числе иностранные граждане, неизвестно.

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Анатолий Симоненко
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