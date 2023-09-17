При крушении самолёта на севере Бразилии погибли 14 человек

На севере Бразилии в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонки рухнул самолёт Embraer Bandeirante, в результате чего погибли 14 человек. Информацию о произошедшем сообщил телеканал CNN Brasil, сославшись на префекта муниципалитета Барселуш в штате Амазонас.

Полиция прибыла на место крушения самолёта на севере Бразилии. Видео © X / @agentbowner

Всё произошло примерно в 14:00 по местному времени (в 21:00 по мск). В этот момент самолёт уже готовился сесть на аэродроме, который находится в 400 километрах от административного центра штата — города Манауса, но ситуацию осложнил начавшийся ливень. Предварительно, погодные условия могли стать причиной крушения.

В результате падения самолёта погибли 14 человек, находившихся на борту: 12 пассажиров и двое членов экипажа. Были ли в их числе иностранные граждане, неизвестно.