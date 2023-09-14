В Мексике три человека погибли при крушении самолёта на жилой дом
Экстренные службы на месте крушения самолёта в Мексике. Обложка © X (ранее Twitter) / Sergio Salomón
В мексиканском Сантьяго-Тенанго, что в муниципалитете генерала Фелипе Анхелеса, легкомоторный самолёт упал на жилой дом. Как сообщил губернатор штата Пуэбла Сергио Саломон, причины аварии неизвестны. На опубликованных в Сети видео — работа экстренных служб на месте происшествия.
Видео © X (ранее Twitter) / Azucena Uresti / EntelequiaMx
Погибли три человека, все они находились внутри воздушного судна. Сам дом, к счастью, был пуст, и его хозяева не пострадали.
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