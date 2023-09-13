Птица "помяла" нос самолёту S7, летевшему в Анадырь
Самолёт S7 столкнулся с птицей при посадке в Анадыре
Последствия столкновения самолёта с птицей в Анадыре. Обложка © Telegram / "Дальневосточная транспортная прокуратура"
Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Владивосток – Анадырь, столкнулся с птицей при посадке в пункте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. На борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал.
"Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полётов, на особом контроле находятся вопросы соблюдения прав пассажиров, которые планировали вылететь на данном самолёте по обратному маршруту", — говорится в опубликованном сообщении.
А вчера утром в районе села Убинское Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск. Находясь в воздухе, пилоты сообщили об отказе гидросистемы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако из-за закончившегося топлива сделали это раньше — прямо в поле. На борту находился 161 человек, никто не пострадал. Лайф показывал место посадки лайнера с воздуха.