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13 сентября, 07:06

Птица "помяла" нос самолёту S7, летевшему в Анадырь

Самолёт S7 столкнулся с птицей при посадке в Анадыре

<p>Последствия столкновения самолёта с птицей в Анадыре. Обложка © <a href="https://t.me/dvtproc/812" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Дальневосточная транспортная прокуратура"</p>

Последствия столкновения самолёта с птицей в Анадыре. Обложка © Telegram / "Дальневосточная транспортная прокуратура"

Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Владивосток – Анадырь, столкнулся с птицей при посадке в пункте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. На борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал.

"Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полётов, на особом контроле находятся вопросы соблюдения прав пассажиров, которые планировали вылететь на данном самолёте по обратному маршруту", говорится в опубликованном сообщении.

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А вчера утром в районе села Убинское Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск. Находясь в воздухе, пилоты сообщили об отказе гидросистемы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако из-за закончившегося топлива сделали это раньше — прямо в поле. На борту находился 161 человек, никто не пострадал. Лайф показывал место посадки лайнера с воздуха.

Матвей Константинов
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