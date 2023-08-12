Появилось видео с моментом крушения истребителя Су-30 в Калининградской области
Появилась видеозапись с моментом крушения истребителя Су-30 в Черняховском районе Калининградской области. Опубликовал кадры телеграм-канал SHOТ.
Момент крушения Су-30 в Калининградской области. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как самолёт быстро пролетает прямо над головами столпившихся зевак, а затем, закладывая вираж, падает в безлюдном месте. В этот момент экипаж выполнял учебно-тренировочный полёт.
Как писал Лайф, в результате крушения экипаж Су-30 погиб — лётчики не катапультировались. Предполагается, что причиной катастрофы стала техническая неисправность истребителя.
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Telegram / SHOT