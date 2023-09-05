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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 21:40
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Россия спустя 30 лет восстановила авиасообщение с популярной азиатской пляжной страной

Россия возобновила прямое авиасообщение с Мьянмой после 30-летнего перерыва

Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение после 30-летнего перерыва. Как сообщает пресс-служба Росавиации, 5 сентября в Новосибирск из Янгона прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International.

"Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", — говорится в сообщении.

Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, а пассажиров приветствовали представители руководства региона, аэропорта Толмачёво и Росавиации. Мьянма стала 38-й страной, с которой у РФ есть прямое авиасообщение.

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Ранее сообщалось, что Россия возобновила прямое авиасообщение с КНДР. Так, 25 августа из Владивостока в Пхеньян состоялся первый после пандемии коронавируса рейс Air Koryo.

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Telegram / Росавиация

Наталья Исакова
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