Россия спустя 30 лет восстановила авиасообщение с популярной азиатской пляжной страной

Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение после 30-летнего перерыва. Как сообщает пресс-служба Росавиации, 5 сентября в Новосибирск из Янгона прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International.

"Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", — говорится в сообщении.

Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, а пассажиров приветствовали представители руководства региона, аэропорта Толмачёво и Росавиации. Мьянма стала 38-й страной, с которой у РФ есть прямое авиасообщение.