Россия спустя 30 лет восстановила авиасообщение с популярной азиатской пляжной страной
Россия возобновила прямое авиасообщение с Мьянмой после 30-летнего перерыва
Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение после 30-летнего перерыва. Как сообщает пресс-служба Росавиации, 5 сентября в Новосибирск из Янгона прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International.
"Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", — говорится в сообщении.
Первый рейс в Новосибирске встречали водяной аркой, а пассажиров приветствовали представители руководства региона, аэропорта Толмачёво и Росавиации. Мьянма стала 38-й страной, с которой у РФ есть прямое авиасообщение.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила прямое авиасообщение с КНДР. Так, 25 августа из Владивостока в Пхеньян состоялся первый после пандемии коронавируса рейс Air Koryo.
Telegram / Росавиация